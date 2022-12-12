***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yönetim kurulu toplantısında- Kalamış/İstanbul İrtibat Bürosunun Bağdat Caddesi İrtibat Bürosu ile birleştirilmesine ve İrtibat Bürosu müşterileri hesaplarının Bağdat Caddesi İrtibat bürosuna devredilmesine,- Malatya ve Isparta İrtibat Bürolarının kapatılmasına ve İrtibat Bürosu müşterileri hesaplarının Genel Müdürlüğe devredilmesine,karar verilmiştir. Söz konusu devir işlemleri tamamlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086687BIST