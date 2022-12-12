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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.12.2022 18:14
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yönetim kurulu toplantısında
- Kalamış/İstanbul İrtibat Bürosunun Bağdat Caddesi İrtibat Bürosu ile birleştirilmesine ve İrtibat Bürosu müşterileri hesaplarının Bağdat Caddesi İrtibat bürosuna devredilmesine, 
- Malatya ve Isparta İrtibat Bürolarının kapatılmasına ve İrtibat Bürosu müşterileri hesaplarının Genel Müdürlüğe devredilmesine, 
karar verilmiştir. Söz konusu devir işlemleri tamamlanmıştır. 
        
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086687


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Gümüş Gr. 13,88 13,90 -0,14  
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