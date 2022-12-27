***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun almış olduğu karar uyarınca Bayraklı İrtibat Bürosunun Alsancak İrtibat Bürosu ile birleştirilmesine ve müşteri hesaplarının Alsancak İrtibat Bürosuna devredilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090320BIST