***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2023 13:07
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunca, Mersin İrtibat Bürosunun kapatılmasına ve İrtibat Bürosu müşteri hesaplarının Adana İrtibat Bürosuna devredilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100084
BIST
13:224.970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -17,83
|Açılış
|: 5.006
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|Önceki Kapanış
|: 4.988
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5.091
En Düşük
4.889
13:2218,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 18,9230
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|Önceki Kapanış
|: 18,9180
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18,8841
En Düşük
18,6923
13:2220,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0246
|Açılış
|: 20,3200
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|Önceki Kapanış
|: 20,3000
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20,3201
En Düşük
20,0482
13:221.137,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.137,47
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|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler13:20
|SDTTR
|56,65
|5.420.895
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.326.561
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|40.631.427
|% 9,93
|
|ALFAS
|274,50
|131.410.761
|% 8,50
|
|POLTK
|1.737,60
|19.881.413
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.035.732
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|271.666.689
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,20
|295.480.614
|% -9,40
|
|MAKTK
|5,52
|27.886.167
|% -9,36
|
|THYAO
|131,40
|4.656.498.799
|% 0,15
|
|EREGL
|38,52
|2.985.643.249
|% 1,74
|
|ASELS
|57,25
|2.792.681.533
|% -1,55
|
|KOZAL
|571,20
|2.266.659.183
|% 1,46
|
|KRDMD
|18,13
|2.128.625.675
|% -0,06
|
|EKGYO
|8,52
|1.437.260.041
|% 0,24
|
|YKBNK
|9,41
|1.290.521.254
|% -1,26
|
|KATMR
|2,09
|271.666.689
|% -9,91
|
|KRDMD
|18,13
|2.128.625.675
|% -0,06
|
|SKBNK
|2,68
|299.724.113
|% -1,83
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7764
|18,7817
|% 0,04
|
|Euro
|20,1743
|20,1813
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7122
|22,8261
|% -0,14
|
|Frank
|20,2653
|20,3874
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9841
|5,0091
|% -0,02
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|6,36
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,53
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.685
|7.739
|4,00
|
|Yarım
|3.733
|3.786
|2,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.893
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,92
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,19
|
|B. Petrol
|80,51
|80,51
|0,41
|