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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.02.2020 15:27
GÜNCEL HABERLER



***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM52019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/05/2019 tarih ve 29/694 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 11.000.000 TL nominal değer bono satışı, 91 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820829


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DGGYO 6,59 39.412.959 % 15,82  
HUBVC 32,68 82.949.868 % 15,72  
ESCOM 3,12 8.742.338 % 14,71  
KOZAA 12,70 662.115.723 % 12,99  
ARDYZ 14,90 17.985.831 % 12,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8940 7,9336 % 0,74  
Frank 6,2108 6,2482 % 0,57  
Riyal 1,6268 1,6349 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.646 25,66  
Altın Gr. 323 323 5,67  
Cumhuriyet 2.143 2.176 46,00  
Tam 2.134 2.187 46,99  
Yarım 1.031 1.058 22,73  
Çeyrek 517 529 11,37  
Gümüş.Ons 18,55 18,60 0,20  
Gümüş Gr. 3,64 3,65 0,05  
B. Petrol 58,45 58,45 -0,86  
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