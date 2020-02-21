***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.02.2020 15:27
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM52019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/05/2019 tarih ve 29/694 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 11.000.000 TL nominal değer bono satışı, 91 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820829
BIST
16:56117.138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.495,64
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
16:566,1211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0200
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
16:566,6166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0305
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
16:56323,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 5,69
|Açılış
|: 323,41
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,59
|39.412.959
|% 15,82
|
|HUBVC
|32,68
|82.949.868
|% 15,72
|
|ESCOM
|3,12
|8.742.338
|% 14,71
|
|KOZAA
|12,70
|662.115.723
|% 12,99
|
|ARDYZ
|14,90
|17.985.831
|% 12,96
|
|MIPAZ
|3,08
|158.694.797
|% -13,48
|
|HATEK
|8,45
|13.527.528
|% -8,85
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,89
|88.474.207
|% -5,46
|
|THYAO
|14,44
|1.634.795.827
|% 0,49
|
|ASELS
|28,82
|1.064.248.272
|% 1,62
|
|KOZAA
|12,70
|662.115.723
|% 12,99
|
|IPEKE
|9,86
|646.403.948
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,78
|491.404.202
|% 2,58
|
|EKGYO
|1,55
|355.206.104
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|402.426.680
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,78
|491.404.202
|% 2,58
|
|ALBRK
|1,53
|221.570.799
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,26
|178.046.886
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8940
|7,9336
|% 0,74
|
|Frank
|6,2108
|6,2482
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6268
|1,6349
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|25,66
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,67
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|46,99
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|22,73
|
|Çeyrek
|517
|529
|11,37
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,60
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,05
|
|B. Petrol
|58,45
|58,45
|-0,86
|