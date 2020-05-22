***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.05.2020 16:18
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM82016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 22.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.100.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/05/2019 tarih ve 29/694 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 26.100.000 TL nominal değer bono satışı, 91 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846540
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0302
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8186
En Düşük
6,7746
18:057,4281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0104
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
18:05379,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,58
|Açılış
|: 379,78
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.858
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2751
|8,3166
|% -0,02
|
|Frank
|6,9821
|7,0242
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8080
|1,8170
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|5,65
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.496
|22,10
|
|Tam
|2.533
|2.561
|22,70
|
|Yarım
|1.236
|1.252
|11,10
|
|Çeyrek
|618
|626
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,03
|
|B. Petrol
|34,50
|34,50
|-1,57
|