***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2020 15:11
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM92015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.420.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/06/2020 tarih ve 34/677 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 33.420.000 TL nominal değer bono satışı, 91 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850120
BIST
16:27109.132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -504,95
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
16:276,8049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
16:277,7062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7076
En Düşük
7,6354
16:27375,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,51
|Açılış
|: 375,25
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
375,90
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.285.881
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|DAGHL
|8,73
|1.829.865
|% 9,95
|
|LUKSK
|16,36
|1.747.434
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|3.929.992
|% -9,94
|
|MAALT
|81,05
|41.459.665
|% -7,58
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|GEREL
|4,32
|19.842.660
|% -6,70
|
|EKGYO
|1,79
|849.382.887
|% 2,87
|
|GSRAY
|3,90
|830.872.746
|% 4,28
|
|GARAN
|8,17
|785.079.701
|% -1,09
|
|THYAO
|12,65
|419.557.427
|% 0,08
|
|IHLGM
|1,41
|404.755.976
|% 6,02
|
|EKGYO
|1,79
|849.382.887
|% 2,87
|
|IHLGM
|1,41
|404.755.976
|% 6,02
|
|GSRAY
|3,90
|830.872.746
|% 4,28
|
|KARSN
|2,01
|291.332.743
|% 5,24
|
|IHLAS
|0,75
|100.304.383
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5956
|8,6387
|% -0,18
|
|Frank
|7,1142
|7,1570
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8079
|1,8170
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|15,91
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,63
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.460
|25,10
|
|Tam
|2.503
|2.531
|29,60
|
|Yarım
|1.222
|1.232
|10,70
|
|Çeyrek
|611
|617
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,44
|
Seans Raporu
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16:38INTEM
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16:36
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