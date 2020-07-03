***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.07.2020 16:29
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCME2019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.100.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/06/2020 tarih ve 34/677 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 20.100.000 TL nominal değer bono satışı, 91 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854405
BIST
17:59115.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -1.115,75
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
17:596,8733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
17:597,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0346
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
17:59391,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 391,49
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.297.242
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.817.306
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|60.944.640
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|26.878.967
|% -8,97
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|KRDMA
|4,72
|32.274.073
|% -6,35
|
|CMENT
|24,90
|13.017.586
|% -6,32
|
|THYAO
|11,93
|1.045.924.325
|% -2,69
|
|GARAN
|8,20
|850.314.051
|% -1,91
|
|KARSN
|3,44
|835.490.564
|% 4,24
|
|ODAS
|2,59
|799.986.110
|% 1,57
|
|ALBRK
|1,84
|743.316.589
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,61
|714.545.374
|% 7,33
|
|ALBRK
|1,84
|743.316.589
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,05
|714.393.782
|% -0,97
|
|IEYHO
|1,05
|362.346.282
|% 2,94
|
|ODAS
|2,59
|799.986.110
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5278
|8,5705
|% 0,09
|
|Frank
|7,2294
|7,2729
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-0,03
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.560
|5,90
|
|Tam
|2.614
|2.627
|6,10
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|3,00
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,52
|