***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.08.2020 16:40
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCMK2011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 25.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.495.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/06/2020 tarih ve 34/677 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 50.495.000 TL nominal değer bono satışı, 91 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871073
BIST
16:301.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,86
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
16:307,3990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4007
En Düşük
7,3558
16:308,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0611
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7631
En Düşük
8,6716
16:30458,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,55
|Açılış
|: 458,38
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:30
|INTEM
|14,30
|3.947.350
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|40.477.973
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.803.441
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|ORMA
|9,40
|383.479
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|ETILR
|3,61
|111.654
|% -6,23
|
|THYAO
|11,42
|1.457.427.064
|% 3,07
|
|PETKM
|4,16
|1.111.922.561
|% 0,48
|
|SASA
|16,15
|1.029.797.098
|% 8,39
|
|TUPRS
|83,80
|632.664.094
|% -0,59
|
|GARAN
|6,86
|590.793.441
|% -1,44
|
|YKBNK
|2,07
|579.302.742
|% -3,27
|
|PETKM
|4,16
|1.111.922.561
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,92
|471.919.610
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,00
|532.109.148
|% 2,74
|
|BJKAS
|3,13
|431.272.434
|% -1,57
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3959
|7,3990
|% 0,29
|
|Euro
|8,7518
|8,7590
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,7032
|9,7518
|% 0,94
|
|Frank
|8,1097
|8,1585
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9666
|1,9765
|% 0,23
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-0,06
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|-22,00
|
|Tam
|3.038
|3.115
|-14,28
|
|Yarım
|1.468
|1.507
|-6,91
|
|Çeyrek
|736
|753
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|0,01
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:42MAALT
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 87.25 lira fiyatla işlem gören hissede 373, 870 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 14 kaybederek (% -0.57 ) 1, 251
-
16:41XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 12, 867.00 milyon TL de
-
16:40ULAS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 035, 401 adet işlem
-
16:37DZGYO
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 080 adet işlem