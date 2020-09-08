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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.09.2020 14:48
GÜNCEL HABERLER



***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM92015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.420.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.09.2020
Kayıt Tarihi 07.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 33.420.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/06/2020 tarih ve 34/677 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 09/06/2020 tarihinde ihraç edilen 91 gün vadeli 33.420.000 TL nominal tutarındaki TRFPHCM92015 ISIN kodlu finansman bonosunun 08.09.2020 tarihinde (bugün) vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873943


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DITAS 36,30 3.676.913 % 10,00  
DAGHL 7,04 10.376.022 % 10,00  
ARTI 3,41 1.020.296 % 10,00  
VKFYO 9,25 12.855.626 % 9,99  
YONGA 46,04 208.147 % 9,99  
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Riyal 1,9894 1,9994 % 0,45  
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15:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.918 -10,60  
Altın Gr. 461 461 -0,98  
Cumhuriyet 3.065 3.112 -6,00  
Tam 3.053 3.129 -6,93  
Yarım 1.476 1.514 -3,36  
Çeyrek 740 757 -1,68  
Gümüş.Ons 26,51 26,54 -0,33  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,07  
B. Petrol 40,39 40,39 -1,63  
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