***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.09.2020 15:35
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCMA2013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.045.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/06/2020 tarih ve 34/677 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 33.045.000 TL nominal değer bono satışı, 91 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873956
BIST
15:561.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -10,47
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:567,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:568,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:56460,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,10
|Açılış
|: 460,22
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:56
|DAGHL
|7,04
|10.385.934
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.719.275
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|LINK
|33,68
|39.364.727
|% 9,99
|
|VKFYO
|9,25
|12.985.321
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|136.727.354
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|11.888.644
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.386.690
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,32
|1.070.792.170
|% 9,09
|
|TSPOR
|6,35
|821.471.771
|% 7,26
|
|FENER
|44,78
|628.453.426
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,94
|615.967.509
|% 7,65
|
|RTALB
|58,85
|466.620.041
|% -1,42
|
|GSRAY
|4,32
|1.070.792.170
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,80
|434.511.107
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,94
|615.967.509
|% 7,65
|
|TSPOR
|6,35
|821.471.771
|% 7,26
|
|IHLAS
|0,93
|114.274.006
|% 1,09
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4787
|7,4808
|% 0,35
|
|Euro
|8,8244
|8,8313
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7244
|9,7732
|% -0,58
|
|Frank
|8,1275
|8,1765
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9894
|1,9994
|% 0,45
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-15,76
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|0,00
|
|Tam
|3.053
|3.130
|-6,28
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-3,04
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,50
|40,50
|-1,52
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 98 kaybederek (% -0.97 ) 1, 220
-
16:04PEKGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 780, 088 adet işlem
-
16:01XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 8, 132.00 milyon TL de
-
16:01YKGYO
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 224, 025 adet işlem
-
15:59LUKSK
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 26.86 lira fiyatla işlem gören hissede 365, 162 adet işlem