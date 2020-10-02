***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.10.2020 16:11
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM12112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.515.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/06/2020 tarih ve 34/677 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 40.000.000 TL tutarında finansman bonosu ihracı planlanmış olup, talep üzerine 54.515.000 TL nominal değerli, 94 gün vadeli finansman bonosunun halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878029
BIST
17:351.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
17:357,7704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
17:359,1010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
17:35475,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 475,37
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:35
|MERKO
|14,52
|166.535.671
|% 10,00
|
|DYOBY
|9,02
|141.851.396
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.927.459
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.452.409
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.510.611
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|813.248
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.488.077
|% -9,98
|
|SISE
|7,04
|2.379.276.271
|% 1,88
|
|THYAO
|10,62
|2.374.215.269
|% 0,76
|
|GARAN
|7,12
|1.445.776.161
|% 0,00
|
|ASELS
|18,43
|1.203.932.682
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,44
|835.322.416
|% 0,88
|
|SISE
|7,04
|2.379.276.271
|% 1,88
|
|SKBNK
|1,64
|537.168.210
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,44
|835.322.416
|% 0,88
|
|THYAO
|10,62
|2.374.215.269
|% 0,76
|
|GARAN
|7,12
|1.445.776.161
|% 0,00
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7621
|7,7704
|% 0,32
|
|Euro
|9,0918
|9,1010
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,0041
|10,0543
|% 0,58
|
|Frank
|8,3954
|8,4460
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0645
|2,0748
|% 0,32
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|0,15
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,93
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,06
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-1,38
|