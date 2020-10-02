***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.01.2021Vade (Gün Sayısı) 94Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPHCM12112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.515.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04/06/2020 tarih ve 34/677 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 40.000.000 TL tutarında finansman bonosu ihracı planlanmış olup, talep üzerine 54.515.000 TL nominal değerli, 94 gün vadeli finansman bonosunun halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878029BIST