***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.11.2020 15:44
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 204.180.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM22111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 61.570.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/11/2020 tarih ve 69/1350 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 61.570.000 TL nominal değer bono satışı, 91 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888424
BIST
16:261.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 14,37
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:267,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:269,1126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:26468,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,24
|Açılış
|: 468,14
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:26
|KARTN
|2.145,00
|48.228.014
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.767.891
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,32
|25.268.587
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,80
|3.716.791.962
|% 1,97
|
|KRDMD
|4,34
|2.831.313.657
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,90
|1.247.754.759
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.158.352.167
|% 1,12
|
|PETKM
|4,76
|981.162.749
|% 2,37
|
|KRDMD
|4,34
|2.831.313.657
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,90
|1.247.754.759
|% 4,69
|
|GARAN
|8,80
|3.716.791.962
|% 1,97
|
|TSKB
|2,31
|721.468.403
|% 3,59
|
|EKGYO
|1,90
|462.688.895
|% 1,06
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6905
|7,6949
|% 0,08
|
|Euro
|9,0885
|9,1126
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,0911
|10,1417
|% 0,30
|
|Frank
|8,3706
|8,4211
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0432
|2,0535
|% -0,07
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|13,05
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,15
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.095
|3.175
|10,22
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|4,94
|
|Çeyrek
|750
|768
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|42,93
|42,93
|-0,60
|
Seans Raporu
16:26
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16:39SRVGY
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 887 adet işlem
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16:38
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 1.02 ) 1, 166
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16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, MERKO, OSMEN, EMNIS, IZTAR, KLGYO, TKURU, CELHA, SNGYO, KSTUR
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16:38
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