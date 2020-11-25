***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.11.2020 10:43
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hk. (Vade başlangıç tarihi güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 204.180.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM22129
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 24.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.240.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/11/2020 tarih ve 69/1350 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 27.240.000 TL nominal değer bono satışı, 91 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889906
BIST
13:371.338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 17,37
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
13:377,9614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0440
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
13:379,4702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0542
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
13:37463,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,02
|Açılış
|: 463,19
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler13:35
|BURVA
|62,70
|5.900.511
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.476.694
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.538.217
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|1.672.935
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|52.298.425
|% 9,98
|
|KENT
|427,80
|2.941.125
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|557.149
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.748.750
|% -9,96
|
|TACTR
|11,00
|698.115
|% -8,33
|
|CRFSA
|110,90
|13.376.691
|% -7,81
|
|THYAO
|12,26
|2.673.532.536
|% 3,63
|
|KRDMD
|5,13
|2.252.006.064
|% 4,27
|
|GARAN
|9,19
|1.639.232.274
|% 1,55
|
|TUPRS
|93,45
|810.152.235
|% 3,72
|
|TSKB
|2,77
|787.146.400
|% 6,13
|
|KRDMD
|5,13
|2.252.006.064
|% 4,27
|
|TSKB
|2,77
|787.146.400
|% 6,13
|
|EKGYO
|2,13
|489.974.847
|% 0,47
|
|THYAO
|12,26
|2.673.532.536
|% 3,63
|
|GARAN
|9,19
|1.639.232.274
|% 1,55
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9559
|7,9601
|% -0,57
|
|Euro
|9,4624
|9,4697
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,5643
|10,6173
|% -0,93
|
|Frank
|8,6857
|8,7380
|% -0,74
|
|Riyal
|2,1146
|2,1252
|% -0,63
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|2,10
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|7,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|5,62
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|2,72
|
|Çeyrek
|744
|761
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,00
|
|B. Petrol
|48,39
|48,39
|0,61
|