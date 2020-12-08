***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.12.2020 16:04
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 204.180.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM32110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 47.420.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/11/2020 tarih ve 69/1350 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 47.420.000 TL nominal değer bono satışı, 91 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892109
BIST
16:021.343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 13,39
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
16:027,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
16:029,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0435
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
16:02470,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,90
|Açılış
|: 470,01
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler16:02
|GOLTS
|35,24
|77.015.569
|% 9,99
|
|SELEC
|18,16
|276.030.500
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.911.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|9.003.186
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.993.671
|% 9,93
|
|PKENT
|922,00
|886.614
|% -7,52
|
|BANVT
|37,66
|9.963.529
|% -6,74
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|NIBAS
|76,45
|21.305.529
|% -6,20
|
|IZMDC
|17,04
|26.277.295
|% -5,96
|
|PETKM
|4,98
|3.846.212.543
|% -2,35
|
|SISE
|7,14
|2.058.075.059
|% 4,23
|
|KRDMD
|5,31
|1.726.784.041
|% 4,32
|
|SASA
|21,66
|1.445.748.781
|% 5,25
|
|DOHOL
|2,98
|1.255.735.621
|% 1,71
|
|PETKM
|4,98
|3.846.212.543
|% -2,35
|
|DOHOL
|2,98
|1.255.735.621
|% 1,71
|
|KRDMD
|5,31
|1.726.784.041
|% 4,32
|
|TSKB
|1,85
|585.011.962
|% 2,21
|
|SISE
|7,14
|2.058.075.059
|% 4,23
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8339
|7,8394
|% 0,38
|
|Euro
|9,4976
|9,5027
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,3900
|10,4421
|% -0,27
|
|Frank
|8,7686
|8,8214
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0823
|2,0927
|% 0,31
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|1,55
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|36,00
|
|Tam
|3.092
|3.170
|35,04
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|16,95
|
|Çeyrek
|749
|767
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,67
|48,67
|-0,12
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:13EGPRO
Yüzde 6.34 oranında artışla 32.22 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 287 adet işlem
-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 05 artarak (% 1.17 ) 1, 211
-
16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, ROYAL, SELEC, DOBUR, UMPAS, SNPAM, KRVGD, SEKFK, SILVR
-
16:10
YYAPI, SILVR, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:10
BANVT, IZMDC, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında