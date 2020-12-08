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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.12.2020 16:04



***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 204.180.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM32110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 47.420.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/11/2020 tarih ve 69/1350 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 47.420.000 TL nominal değer bono satışı, 91 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892109


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SNPAM 21,02 4.911.799 % 9,99  
DOBUR 24,74 9.003.186 % 9,96  
SILVR 5,98 12.993.671 % 9,93  
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Sterlin 10,3900 10,4421 % -0,27  
Frank 8,7686 8,8214 % 0,42  
Riyal 2,0823 2,0927 % 0,31  
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16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.865 1.866 1,55  
Altın Gr. 469 469 1,25  
Cumhuriyet 3.105 3.152 36,00  
Tam 3.092 3.170 35,04  
Yarım 1.494 1.533 16,95  
Çeyrek 749 767 8,48  
Gümüş.Ons 24,62 24,65 0,09  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,02  
B. Petrol 48,67 48,67 -0,12  
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