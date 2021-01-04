***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.01.2021 15:23
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 204.180.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM42119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 04.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.310.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/11/2020 tarih ve 69/1350 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce, 60.310.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896660
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0376
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05460,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 7,65
|Açılış
|: 460,64
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,35
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.293.876
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.246.417
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.742.560
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.856.304.434
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.910.250
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.935.883
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|926.862
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.268.655.856
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.856.304.434
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.421.824.753
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.408.972.293
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.193.177.450
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.268.655.856
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|771.753.559
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.350.815
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|691.433.799
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|429.835.008
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4109
|7,4167
|% -0,18
|
|Euro
|9,0974
|9,1056
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0430
|10,0934
|% -0,83
|
|Frank
|8,3806
|8,4310
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9700
|1,9799
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,64
|
|Altın Gr.
|463
|463
|10,12
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,27
|
|B. Petrol
|52,22
|52,22
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında