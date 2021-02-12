***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.02.2021 17:06
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 83.540.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 95
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM52118
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 83.540.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/11/2020 tarih ve 69/1350 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 50.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı amacıyla talep toplanmış, talebin yüksek olması nedeniyle 83.540.000 TL nominal değerli, 95 gün vadeli finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909380
BIST
17:141.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,88
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:147,0470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0470
En Düşük
7,0087
17:148,5188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:14411,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,42
|Açılış
|: 411,06
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:14
|AVGYO
|5,39
|20.019.083
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.079.117
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.707.553
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.674.738
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.047.567
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|142,10
|2.314.591.311
|% 3,95
|
|SASA
|33,58
|1.398.562.764
|% 7,28
|
|ESEN
|41,28
|741.874.177
|% -1,85
|
|SISE
|7,64
|700.355.310
|% -1,55
|
|KOZAA
|18,38
|644.927.791
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,52
|621.002.289
|% -1,56
|
|TSKB
|1,75
|288.096.146
|% -1,13
|
|ODAS
|4,05
|486.847.573
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,39
|159.879.276
|% -2,11
|
|YKBNK
|2,88
|218.614.623
|% -0,69
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0440
|7,0470
|% 0,30
|
|Euro
|8,5138
|8,5188
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,6815
|9,7300
|% 0,04
|
|Frank
|7,8444
|7,8917
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8707
|1,8801
|% 0,18
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-8,10
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|-40,59
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,63
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,82
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,02
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29AYEN
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 905, 442 adet işlem
-
17:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, GUBRF
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 26 kaybederek (% -0.54 ) 1, 349
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, KONTR, GEDIK, IDGYO, VAKFN, AVGYO, DARDL, NIBAS, KRGYO
-
17:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, TGSAS, TACTR, DIRIT