***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.03.2021 16:38
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 527.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM62117
Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 109.650.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 50.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı amacıyla talep toplanmış, talebin yüksek olması nedeniyle 109.650.000 TL nominal değerli, 92 gün vadeli finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916518
BIST
16:511.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 16,41
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
16:517,6378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,1146
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
16:519,0897
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1063
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
16:51421,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,08
|Açılış
|: 421,40
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler16:51
|HLGYO
|3,63
|271.727.225
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|156.619
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.914.554
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.541.089
|% 9,96
|
|ISGSY
|21,60
|9.466.045
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|154.187.987
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|INDES
|31,16
|438.068.131
|% -8,35
|
|GARAN
|9,01
|1.904.849.083
|% 0,11
|
|THYAO
|14,93
|1.537.633.351
|% 1,91
|
|PETKM
|6,22
|1.187.245.764
|% -0,16
|
|SISE
|7,63
|889.336.808
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,33
|765.480.506
|% 0,96
|
|GARAN
|9,01
|1.904.849.083
|% 0,11
|
|PETKM
|6,22
|1.187.245.764
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,39
|422.997.745
|% 0,84
|
|SISE
|7,63
|889.336.808
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,33
|765.480.506
|% 0,96
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6323
|7,6378
|% -1,48
|
|Euro
|9,0780
|9,0897
|% -1,16
|
|Sterlin
|10,6022
|10,6553
|% -0,58
|
|Frank
|8,1918
|8,2411
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0348
|2,0450
|% -1,06
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|34,38
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.787
|2.860
|25,34
|
|Yarım
|1.347
|1.383
|12,25
|
|Çeyrek
|676
|692
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,10
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|0,03
|
Seans Raporu
16:51
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17:05MSGYO
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17:04XU100
Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 20, 559.00 milyon TL de
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17:02ISKPL
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