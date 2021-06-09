***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 527.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.09.2021Vade (Gün Sayısı) 91Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPHCM92114Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.125.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 30.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı amacıyla talep toplanmış, talebin yüksek olması nedeniyle 60.125.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941402BIST