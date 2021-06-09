***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2021 16:20
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 527.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM92114
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.125.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 30.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı amacıyla talep toplanmış, talebin yüksek olması nedeniyle 60.125.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941402
BIST
17:131.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:138,5869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0183
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:1310,4843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0040
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:13522,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,59
|Açılış
|: 522,16
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:11
|YAYLA
|4,19
|20.893.330
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.535.595
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.879.771
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.584.926
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.487.589
|% 9,93
|
|EUKYO
|5,73
|3.986.655
|% -6,83
|
|NUGYO
|11,93
|8.412.009
|% -6,43
|
|SANFM
|14,14
|3.549.240
|% -6,36
|
|AVTUR
|3,18
|9.309.719
|% -5,64
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,63
|1.461.051.878
|% 1,04
|
|GARAN
|8,31
|750.302.035
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|701.385.608
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|632.846.509
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|388.290.575
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|701.385.608
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,28
|274.575.348
|% 1,33
|
|GSDHO
|2,06
|215.631.496
|% 5,10
|
|THYAO
|14,63
|1.461.051.878
|% 1,04
|
|GARAN
|8,31
|750.302.035
|% 0,12
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5851
|8,5870
|% -0,21
|
|Euro
|10,4780
|10,4842
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0940
|12,1547
|% -0,41
|
|Frank
|9,5628
|9,6204
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2795
|2,2909
|% -0,36
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|1,03
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-2,00
|
|Tam
|3.444
|3.531
|-3,58
|
|Yarım
|1.665
|1.708
|-1,73
|
|Çeyrek
|835
|854
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|0,06
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|0,49
|
Seans Raporu
17:11
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-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.16 ) 1, 550
-
17:25BAYRK
Yüzde 6.15 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 844 adet işlem
-
17:23BAYRK
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 819 adet işlem
-
17:22ARDYZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 036 adet işlem
-
17:21TMPOL
Yüzde 8.25 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 403, 899 adet işlem