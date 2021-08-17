***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.08.2021 14:47
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 527.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCMK2110
Vade Başlangıç Tarihi 17.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 97.070.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 50.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı amacıyla talep toplanmış, talebin yüksek olması nedeniyle 97.070.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958602
BIST
15:481.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
15:488,4205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0334
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
15:489,8979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0707
|Açılış
|: 9,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
15:48484,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,43
|Açılış
|: 484,44
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:48
|SELGD
|6,50
|24.464.567
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.883.920
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.509.938
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|56.889.069
|% 9,94
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.025.878
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.931.276
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.746.837
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,80
|14.784.809
|% -8,20
|
|GARAN
|9,34
|1.042.059.691
|% -0,64
|
|PETKM
|6,09
|689.595.609
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,33
|638.543.264
|% 1,09
|
|GENIL
|16,33
|545.360.252
|% 2,90
|
|ARCLK
|33,90
|520.196.158
|% 2,54
|
|PETKM
|6,09
|689.595.609
|% 1,16
|
|GARAN
|9,34
|1.042.059.691
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,54
|274.897.414
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,08
|105.479.513
|% -1,82
|
|KRDMD
|8,33
|638.543.264
|% 1,09
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4174
|8,4205
|% -0,40
|
|Euro
|9,8928
|9,8979
|% -0,71
|
|Sterlin
|11,5496
|11,6076
|% -1,01
|
|Frank
|9,1818
|9,2371
|% -0,51
|
|Riyal
|2,2344
|2,2456
|% -0,59
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|2,17
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-7,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|-7,98
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|-3,86
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,25
|69,25
|-0,26
|