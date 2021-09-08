***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.09.2021 15:42
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 527.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCMA2112
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 83.575.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 50.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı amacıyla talep toplanmış, talebin yüksek olması nedeniyle 83.575.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962611
BIST
14:471.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.444
En Düşük
1.428
14:478,4592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
14:4710,0334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0167
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:47489,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,52
|Açılış
|: 489,26
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:47
|ORCAY
|14,33
|158.705.322
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.828.414
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.604.964
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.177.636
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.582.876
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,50
|24.701.504
|% -4,42
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,45
|1.048.748.768
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,53
|522.459.554
|% 0,00
|
|THYAO
|12,43
|351.145.139
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,30
|346.165.516
|% 0,55
|
|HALKB
|4,75
|305.911.023
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,53
|522.459.554
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|1.048.748.768
|% 0,43
|
|HALKB
|4,75
|305.911.023
|% 1,71
|
|ODAS
|1,47
|74.551.506
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,59
|30.410.852
|% -3,28
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4549
|8,4592
|% -0,04
|
|Euro
|10,0227
|10,0334
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,6497
|11,7081
|% 0,29
|
|Frank
|9,1609
|9,2160
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2484
|2,2596
|% -0,02
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|9,80
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.225
|3.307
|20,10
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|9,72
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|73,06
|73,06
|0,46
|