***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.11.2021 15:08
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bono İtfası TRFPHCMK2110
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 527.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCMK2110
Vade Başlangıç Tarihi 17.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 97.070.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.11.2021
Kayıt Tarihi 15.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce ihraç edilmiş 97.070.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli TRFPHCMK2110 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 16.11.2021 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978009
BIST