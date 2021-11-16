***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İtfası TRFPHCMK2110Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 527.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.11.2021Vade (Gün Sayısı) 91Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPHCMK2110Vade Başlangıç Tarihi 17.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 97.070.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.11.2021Kayıt Tarihi 15.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.11.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce ihraç edilmiş 97.070.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli TRFPHCMK2110 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 16.11.2021 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978009BIST