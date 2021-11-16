***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.11.2021 15:16
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 527.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM22210
Vade Başlangıç Tarihi 16.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.875.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 50.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı amacıyla talep toplanmış, talebin yüksek olması nedeniyle 54.875.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, yıllık basit %18,50 faiz oranlı finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978012
BIST
16:311.692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -10,58
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.690
16:3110,2318
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1740
|Açılış
|: 10,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
16:3111,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2071
|Açılış
|: 11,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:31614,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 614,99
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ELITE
|19,72
|94.241.095
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|ESCAR
|25,32
|50.226.543
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|DITAS
|19,73
|42.331.395
|% 9,86
|
|OYLUM
|8,05
|11.306.768
|% -8,11
|
|NUGYO
|10,15
|9.666.316
|% -7,05
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|ARASE
|97,25
|70.200.671
|% -6,85
|
|YEOTK
|52,30
|49.575.883
|% -6,61
|
|GARAN
|12,24
|3.173.389.292
|% 5,25
|
|YKBNK
|3,38
|2.448.720.716
|% -0,29
|
|AKBNK
|7,13
|2.423.457.079
|% 2,30
|
|PETKM
|7,81
|1.828.805.047
|% -1,51
|
|THYAO
|17,76
|1.393.317.787
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,38
|2.448.720.716
|% -0,29
|
|SKBNK
|1,17
|402.966.128
|% -5,65
|
|AKBNK
|7,13
|2.423.457.079
|% 2,30
|
|GARAN
|12,24
|3.173.389.292
|% 5,25
|
|TSKB
|1,62
|385.175.154
|% -5,81
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2256
|10,2318
|% 1,73
|
|Euro
|11,6273
|11,6432
|% 1,81
|
|Sterlin
|13,6843
|13,7529
|% 1,77
|
|Frank
|10,9793
|11,0455
|% 1,43
|
|Riyal
|2,7132
|2,7268
|% 1,46
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|8,06
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,54
|
|Cumhuriyet
|4.070
|4.131
|104,00
|
|Tam
|4.054
|4.156
|108,58
|
|Yarım
|1.959
|2.010
|52,53
|
|Çeyrek
|983
|1.005
|26,26
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|0,18
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|0,62
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:43ARASE
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 97.25 lira fiyatla işlem gören hissede 705, 953 adet işlem
-
16:42ADESE
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 713, 444 adet işlem
-
16:41RHEAG
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 979 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 78 kaybederek (% -0.38 ) 1, 504
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, DITAS, IHAAS, DOBUR, DIRIT