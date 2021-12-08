***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 527.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.03.2022Vade (Gün Sayısı) 91ISIN Kodu TRFPHCM32219Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 50.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, yıllık basit %17,50 faiz oranlı finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982212BIST