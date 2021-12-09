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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.12.2021 10:47
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 527.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu TRFPHCM32219
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 50.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, yıllık basit %17,50 faiz oranlı finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982283


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 11,44 43.599.571 % 10,00  
POLTK 495,50 15.692.804 % 9,99  
RALYH 15,30 4.919.042 % 9,99  
ISBIR 60,55 4.721.810 % 9,99  
DOBUR 168,60 9.376.015 % 9,98  
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13:35 Alış Satış %  
Dolar 13,7559 13,7584 % 0,52  
Euro 15,5805 15,5991 % 0,32  
Sterlin 18,0887 18,1794 % 0,37  
Frank 14,8472 14,9366 % 0,33  
Riyal 3,6530 3,6713 % 0,56  
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13:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 -2,16  
Altın Gr. 788 788 3,21  
Cumhuriyet 5.215 5.294 18,00  
Tam 5.192 5.324 15,35  
Yarım 2.510 2.575 7,42  
Çeyrek 1.259 1.288 3,71  
Gümüş.Ons 22,31 22,34 -0,12  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 -0,01  
B. Petrol 75,50 75,50 -0,32  
Seans Raporu 13:35
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