***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.12.2021 10:47
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 527.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu TRFPHCM32219
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2021 tarih ve 12/320 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 50.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, yıllık basit %17,50 faiz oranlı finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982283
BIST
13:362.046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 40,96
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
13:3613,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0715
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
13:3615,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0533
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
13:36788,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,21
|Açılış
|: 788,05
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler13:35
|NIBAS
|11,44
|43.599.571
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.692.804
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|4.919.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.721.810
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|9.376.015
|% 9,98
|
|UTPYA
|13,77
|3.637.111
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|1.214.008
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.044.633
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|937.764
|% -9,95
|
|SELVA
|9,48
|61.318.013
|% -9,89
|
|SISE
|15,82
|2.872.931.357
|% 6,25
|
|KRDMD
|10,78
|2.264.961.271
|% 9,11
|
|THYAO
|21,16
|2.132.930.594
|% 3,83
|
|GARAN
|12,00
|1.731.995.149
|% 0,17
|
|ASELS
|24,78
|1.363.317.619
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,55
|784.940.671
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,66
|840.577.397
|% 0,83
|
|KRDMD
|10,78
|2.264.961.271
|% 9,11
|
|SISE
|15,82
|2.872.931.357
|% 6,25
|
|GARAN
|12,00
|1.731.995.149
|% 0,17
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7559
|13,7584
|% 0,52
|
|Euro
|15,5805
|15,5991
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,0887
|18,1794
|% 0,37
|
|Frank
|14,8472
|14,9366
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6530
|3,6713
|% 0,56
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-2,16
|
|Altın Gr.
|788
|788
|3,21
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.192
|5.324
|15,35
|
|Yarım
|2.510
|2.575
|7,42
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|-0,32
|