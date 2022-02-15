***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İskontolu Bononun Nitelikli Yatırımcıya Satışı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 540.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.04.2022Vade (Gün Sayısı) 59Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPHCM42234Vade Başlangıç Tarihi 15.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.760.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1838 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 20.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı amacıyla talep toplanmış, talebin fazla olması nedeniyle 60.760.000 TL nominal değerli, 59 gün vadeli, yıllık basit %24,00 faiz oranlı finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001825BIST