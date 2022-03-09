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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.03.2022 11:23
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFPHCM32219-İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sehven hatalı giriş nedeni ile

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 527.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu TRFPHCM32219
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.03.2022
Kayıt Tarihi 08.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.03.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1838 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce ihraç edilmiş 50.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, TRFPHCM32219 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 09.03.2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008646


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ROYAL 3,60 255.370 % 9,09  
AVOD 1,87 45.719.894 % 8,72  
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Cumhuriyet 6.249 6.343 212,00  
Tam 6.217 6.377 219,79  
Yarım 3.005 3.085 106,32  
Çeyrek 1.507 1.542 53,16  
Gümüş.Ons 26,48 26,52 0,06  
Gümüş Gr. 12,45 12,46 0,17  
B. Petrol 130 130 1,74  
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