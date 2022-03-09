***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFPHCM32219-İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sehven hatalı giriş nedeni ileYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 527.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.03.2022Vade (Gün Sayısı) 91ISIN Kodu TRFPHCM32219Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.03.2022Kayıt Tarihi 08.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.03.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1838 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce ihraç edilmiş 50.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, TRFPHCM32219 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 09.03.2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008646BIST