***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.03.2022 15:09
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 540.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 89
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM62216
Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.200.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1838 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 20.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı amacıyla talep toplanmış, talebin fazla olması nedeniyle 54.200.000 TL nominal değerli, 89 gün vadeli, yıllık basit %21,00 faiz oranlı finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008695
BIST
15:022.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 26,42
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
15:0214,6820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2314
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6820
En Düşük
14,4349
15:0216,1352
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,3308
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1548
En Düşük
15,7698
15:02948,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,27
|Açılış
|: 948,75
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler15:02
|GZNMI
|16,94
|404.256
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|395.461
|% 9,94
|
|SASA
|55,40
|1.945.238.551
|% 9,16
|
|ISGYO
|8,20
|242.696.044
|% 9,04
|
|SNGYO
|5,99
|50.600.527
|% 8,51
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|EUHOL
|2,74
|14.730.243
|% -6,80
|
|RYSAS
|4,29
|12.956.031
|% -6,33
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|THYAO
|25,98
|4.095.908.453
|% 2,69
|
|KRDMD
|14,63
|2.299.688.726
|% 0,27
|
|SASA
|55,40
|1.945.238.551
|% 9,16
|
|KOZAL
|140,10
|1.714.913.113
|% -3,11
|
|SISE
|13,33
|1.393.288.745
|% 3,25
|
|ODAS
|1,47
|240.254.854
|% 3,52
|
|THYAO
|25,98
|4.095.908.453
|% 2,69
|
|KRDMD
|14,63
|2.299.688.726
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,66
|509.319.336
|% 1,10
|
|SISE
|13,33
|1.393.288.745
|% 3,25
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6691
|14,6820
|% 1,60
|
|Euro
|16,1057
|16,1352
|% 2,09
|
|Sterlin
|19,2129
|19,3092
|% 1,73
|
|Frank
|15,7269
|15,8216
|% 1,46
|
|Riyal
|3,8942
|3,9138
|% 1,35
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.013
|-38,21
|
|Altın Gr.
|948
|949
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|6.282
|6.377
|34,00
|
|Tam
|6.255
|6.416
|38,92
|
|Yarım
|3.023
|3.104
|18,83
|
|Çeyrek
|1.516
|1.552
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,31
|12,32
|0,03
|
|B. Petrol
|124
|124
|-3,72
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17SNGYO
Yüzde 9.06 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 126, 754 adet işlem
-
15:16TKFEN
Yüzde 5.08 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 363, 178 adet işlem
-
15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, ASELS, KOZAA
-
15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 19 artarak (% 1.05 ) 1, 840
-
15:15
ISGYO, FONET, KLGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında