***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.03.2022 15:11
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 540.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM52217
Vade Başlangıç Tarihi 22.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 57.800.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1838 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 20.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı amacıyla talep toplanmış, talebin fazla olması nedeniyle 57.800.000 TL nominal değerli, 63 gün vadeli, yıllık basit %20,00 faiz oranlı finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011957
BIST
15:152.170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,94
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
15:1514,8122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0144
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
15:1516,3420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 16,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
15:15918,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,41
|Açılış
|: 918,54
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler15:13
|ENSRI
|15,40
|1.556.971
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|21.308.220
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|47.933.931
|% 9,97
|
|METRO
|1,36
|63.337.815
|% 9,68
|
|IDEAS
|23,14
|37.624.524
|% 9,46
|
|PKENT
|287,20
|132.269.896
|% -9,86
|
|AYEN
|11,96
|88.161.002
|% -9,46
|
|SANEL
|7,15
|6.625.812
|% -5,80
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|TSGYO
|4,44
|30.690.585
|% -4,31
|
|EREGL
|33,32
|2.901.915.857
|% 4,68
|
|THYAO
|28,38
|2.716.719.134
|% 1,65
|
|KRDMD
|15,19
|2.057.343.646
|% 0,86
|
|GARAN
|11,90
|1.169.428.899
|% 0,59
|
|FROTO
|307,70
|774.501.207
|% 2,74
|
|ODAS
|1,64
|257.711.019
|% 1,23
|
|KRDMD
|15,19
|2.057.343.646
|% 0,86
|
|DOHOL
|3,63
|399.879.514
|% 1,11
|
|GARAN
|11,90
|1.169.428.899
|% 0,59
|
|THYAO
|28,38
|2.716.719.134
|% 1,65
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8025
|14,8067
|% -0,13
|
|Euro
|16,3286
|16,3375
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,5467
|19,6448
|% 0,40
|
|Frank
|15,8161
|15,9114
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9392
|3,9590
|% -0,04
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-9,92
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|6.093
|6.185
|-22,00
|
|Tam
|6.065
|6.216
|-20,22
|
|Yarım
|2.932
|3.007
|-9,78
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|-4,89
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,08
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,44
|