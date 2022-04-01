***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.04.2022 16:16
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 540.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 89
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM62224
Vade Başlangıç Tarihi 01.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.390.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1838 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 30.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı amacıyla talep toplanmış, talebin fazla olması nedeniyle 45.390.000 TL nominal değerli, 89 gün vadeli finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015056
BIST
16:442.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 18,01
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
16:4414,6940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0224
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
16:4416,2370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0130
|Açılış
|: 16,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
16:44912,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,23
|Açılış
|: 912,50
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ULUSE
|124,60
|4.182.573
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.303.601
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,77
|490.049.507
|% 7,71
|
|KARSN
|5,90
|1.247.601.624
|% 7,27
|
|MIPAZ
|6,09
|23.062.757
|% 6,47
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|346,00
|80.893.139
|% -7,68
|
|ITTFH
|1,34
|54.146.553
|% -7,59
|
|AKFGY
|3,15
|26.632.561
|% -5,12
|
|AYCES
|68,90
|2.978.074
|% -4,37
|
|GARAN
|12,52
|5.024.962.373
|% 2,62
|
|THYAO
|32,72
|2.749.667.987
|% 1,43
|
|PETKM
|9,40
|2.309.665.032
|% 4,10
|
|TUPRS
|227,30
|1.908.753.951
|% 6,02
|
|AKBNK
|7,33
|1.861.393.295
|% 0,96
|
|GARAN
|12,52
|5.024.962.373
|% 2,62
|
|AKBNK
|7,33
|1.861.393.295
|% 0,96
|
|PETKM
|9,40
|2.309.665.032
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,13
|916.838.595
|% 1,23
|
|KARSN
|5,90
|1.247.601.624
|% 7,27
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6890
|14,6940
|% 0,15
|
|Euro
|16,2313
|16,2400
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,1837
|19,2799
|% -0,20
|
|Frank
|15,7951
|15,8903
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9040
|3,9236
|% 0,15
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-6,86
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|6.027
|6.118
|-41,00
|
|Tam
|5.998
|6.147
|-39,13
|
|Yarım
|2.899
|2.974
|-18,93
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|-9,46
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,64
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,11
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,71
|
Seans Raporu
16:42
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16:57ASUZU
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16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 6 artarak (% 0.91 ) 2, 500
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16:53
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, AKBNK, PETKM
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