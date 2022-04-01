***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFPHCM42226-İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 540.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.04.2022Vade (Gün Sayısı) 60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPHCM42226Vade Başlangıç Tarihi 31.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.330.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.04.2022Kayıt Tarihi 31.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 77.330.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1838 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 77.330.000 TL nominal değerli, 60 gün vadeli TRFPHCM42226 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 01.04.2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014921BIST