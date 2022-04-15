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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.04.2022 16:33
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 540.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 82
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM72215
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 118.000.000
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Dönemli A+ Kısa Dönemli A-1 30.06.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1838 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 30.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı amacıyla talep toplanmış, talebin fazla olması nedeniyle 118.000.000 TL nominal değerli, 82 gün vadeli finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021143


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SUMAS 87,25 848.087 % 9,96  
OYYAT 54,10 169.351.476 % 9,96  
MANAS 24,32 31.432.601 % 9,95  
PEKGY 1,16 83.389.103 % 7,41  
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Altın Gr. 928 928 1,24  
Cumhuriyet 6.146 6.239 14,00  
Tam 6.114 6.266 6,49  
Yarım 2.955 3.031 3,13  
Çeyrek 1.482 1.516 1,57  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
Gümüş Gr. 12,06 12,09 0,03  
B. Petrol 111 111 -0,08  
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