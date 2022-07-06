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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.07.2022 13:14
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin

e Nedeni Derecelendirme rapor tarihi yenilendi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 540.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 82
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM72215
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 118.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.07.2022
Kayıt Tarihi 05.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 118.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Dönemli A+ Kısa Dönemli A-1 30.06.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1838 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 118.000.000 TL nominal değerli, 82 gün vadeli TRFPHCM72215 ısın kodlu finansman bonosunun itfası 06/07/2022 tarihinde (Bugun) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042096


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SANEL 8,32 764.380 % 9,76  
BRKO 1,59 1.957.198 % 9,66  
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Altın Gr. 976 977 13,82  
Cumhuriyet 6.550 6.649 62,00  
Tam 6.550 6.629 27,00  
Yarım 3.206 3.241 13,00  
Çeyrek 1.606 1.620 6,00  
Gümüş.Ons 19,21 19,25 0,01  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 0,13  
B. Petrol 104 104 0,92  
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