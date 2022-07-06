***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









e Nedeni Derecelendirme rapor tarihi yenilendi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 540.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.07.2022Vade (Gün Sayısı) 82Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPHCM72215Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 118.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.07.2022Kayıt Tarihi 05.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 118.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Dönemli A+ Kısa Dönemli A-1 30.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1838 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 118.000.000 TL nominal değerli, 82 gün vadeli TRFPHCM72215 ısın kodlu finansman bonosunun itfası 06/07/2022 tarihinde (Bugun) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042096BIST