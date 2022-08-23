***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFPHCM82214-İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Değerleme raporumuz 30.06.2022 tarihinde yenilendi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 468.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.08.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,98Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPHCM82214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 23.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 23.05.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 24.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,94354Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.08.2022Kayıt Tarihi 22.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Dönemli A+ Kısa Dönemli A-1 30.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18/05/2022 tarih ve 25/741 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 50.000.000 TL nominal değerli, TRFPHCM82214 ISIN kodlu 91 gün vadeli finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057748BIST