***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFPHCM92247-İskontolu Bono İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Yeni form tamamlandıYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 468.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.09.2022Vade (Gün Sayısı) 51Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,91Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPHCM92247Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 19.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 19.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 20.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.440.000İhraç Fiyatı 0,96235Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.09.2022Kayıt Tarihi 08.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 82.440.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Dönemli A+ Kısa Dönemli A-1 30.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18/05/2022 tarih ve 25/741 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 82.440.000 TL nominal değerli, TRFPHCM92247 ISIN kodlu 51 gün vadeli finansman bonosunun itfası tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061891BIST