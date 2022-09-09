***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 675.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.12.2022Vade (Gün Sayısı) 89Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,10Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPHCMA2229Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 08.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 09.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 79.350.000İhraç Fiyatı 0,94254Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.12.2022Kayıt Tarihi 06.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 79.350.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Dönemli A+ Kısa Dönemli A-1 30.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18/08/2022 tarih ve 44/1198 sayılı kararı kapsamında, Şirketimizce 40.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı amacıyla talep toplanmış ve 79.350.000 TL nominal değerli, 89 gün vadeli finansman bonosunun satışı, halka arz edilmeksizin yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061927BIST