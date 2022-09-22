***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFPHCM92239-İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Değerleme raporu yenilendiYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 468.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.09.2022Vade (Gün Sayısı) 85Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,29Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,93Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPHCM92239Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 29.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.060.000İhraç Fiyatı 0,94084Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.09.2022Kayıt Tarihi 21.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 33.060.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Dönemli A+ Kısa Dönemli A-1 30.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18/05/2022 tarih ve 25/741 sayılı kararı kapsamında, 33.060.000 TL nominal değerli, 85 gün vadeli TRFPHCM92239 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 22.09.2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064630BIST