***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.09.2022 10:42
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFPHCM92239-İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Değerleme raporu yenilendi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 468.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.05.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,29
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCM92239
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.060.000
İhraç Fiyatı 0,94084
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.09.2022
Kayıt Tarihi 21.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 33.060.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Dönemli A+ Kısa Dönemli A-1 30.06.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/05/2022 tarih ve 25/741 sayılı kararı kapsamında, 33.060.000 TL nominal değerli, 85 gün vadeli TRFPHCM92239 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 22.09.2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064630
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