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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.10.2022 11:44
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFPHCME2217-İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 580.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.05.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,09
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,34
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFPHCME2217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 08.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 09.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 81.600.000
İhraç Fiyatı 0,95155
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.10.2022
Kayıt Tarihi 10.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 81.600.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Dönemli A+ Kısa Dönemli A-1 30.06.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/05/2022 tarih ve 25/741 sayılı kararı kapsamında, 81.600.000 TL nominal değerli, 63 gün vadeli TRFPHCME2217 ısın kodlu finansman bonosunun itfası 11/10/2022 (bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070671


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