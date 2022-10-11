***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFPHCME2217-İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 580.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.05.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.10.2022Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,09Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,34Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFPHCME2217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 08.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 08.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 09.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 81.600.000İhraç Fiyatı 0,95155Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.10.2022Kayıt Tarihi 10.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 81.600.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Dönemli A+ Kısa Dönemli A-1 30.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18/05/2022 tarih ve 25/741 sayılı kararı kapsamında, 81.600.000 TL nominal değerli, 63 gün vadeli TRFPHCME2217 ısın kodlu finansman bonosunun itfası 11/10/2022 (bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070671BIST