***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









sal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Dönemli A+ Kısa Dönemli A-1 30.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 18/08/2022 tarih ve 44/1198 sayılı kararı kapsamında ihraç edilmiş olan, 72.030.000TL nominal değerli, 90 gün vadeli TRFPHCM12328 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 18/01/2023 tarihinde(bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102931BIST