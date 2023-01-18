***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.01.2023 12:40
sal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Dönemli A+ Kısa Dönemli A-1 30.06.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/08/2022 tarih ve 44/1198 sayılı kararı kapsamında ihraç edilmiş olan, 72.030.000TL nominal değerli, 90 gün vadeli TRFPHCM12328 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 18/01/2023 tarihinde(bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102931
BIST
12:595.375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 60,01
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.337
12:5918,7982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0307
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
12:5920,4220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1612
|Açılış
|: 20,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
12:591.157,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.157,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler12:59
|DURDO
|48,64
|18.760.107
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.326.054
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|27.197.953
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.697.686
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|26.303.850
|% 9,96
|
|OTTO
|90,90
|35.996
|% -7,24
|
|BALAT
|21,70
|226.635
|% -7,11
|
|UMPAS
|4,93
|393.429
|% -4,64
|
|KENT
|205,10
|431.386
|% -3,44
|
|MMCAS
|5,75
|276.063
|% -2,54
|
|THYAO
|149,60
|7.157.677.621
|% 1,49
|
|ASELS
|63,50
|5.161.796.789
|% 7,81
|
|EREGL
|41,06
|4.780.373.863
|% 0,39
|
|KOZAL
|578,20
|2.871.244.578
|% 3,96
|
|KRDMD
|19,41
|2.294.711.078
|% -0,97
|
|EKGYO
|8,54
|1.872.434.883
|% -0,58
|
|YKBNK
|9,93
|1.391.890.589
|% 1,43
|
|KRDMD
|19,41
|2.294.711.078
|% -0,97
|
|PETKM
|18,48
|2.176.362.279
|% 0,33
|
|EREGL
|41,06
|4.780.373.863
|% 0,39
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7883
|18,7982
|% 0,16
|
|Euro
|20,4077
|20,4220
|% 0,80
|
|Sterlin
|23,1650
|23,2812
|% 0,79
|
|Frank
|20,5006
|20,6241
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9904
|5,0154
|% 0,15
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|3,42
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|5,03
|
|Cumhuriyet
|7.826
|7.944
|19,00
|
|Tam
|7.864
|7.916
|32,00
|
|Yarım
|3.832
|3.874
|16,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.937
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|1,22
|