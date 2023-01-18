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***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.01.2023 12:40
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin

sal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Uzun Dönemli A+ Kısa Dönemli A-1 30.06.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/08/2022 tarih ve 44/1198 sayılı kararı kapsamında ihraç edilmiş olan, 72.030.000TL nominal değerli, 90 gün vadeli TRFPHCM12328 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 18/01/2023 tarihinde(bugün) tamamlanmıştır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102931


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DURDO 48,64 18.760.107 % 10,00  
ONCSM 49,76 1.326.054 % 9,99  
FLAP 14,54 27.197.953 % 9,98  
BEYAZ 22,50 20.697.686 % 9,97  
SDTTR 91,10 26.303.850 % 9,96  
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Dolar 18,7883 18,7982 % 0,16  
Euro 20,4077 20,4220 % 0,80  
Sterlin 23,1650 23,2812 % 0,79  
Frank 20,5006 20,6241 % 1,10  
Riyal 4,9904 5,0154 % 0,15  
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12:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.913 3,42  
Altın Gr. 1.157 1.157 5,03  
Cumhuriyet 7.826 7.944 19,00  
Tam 7.864 7.916 32,00  
Yarım 3.832 3.874 16,00  
Çeyrek 1.922 1.937 8,00  
Gümüş.Ons 24,15 24,20 0,25  
Gümüş Gr. 14,62 14,65 0,20  
B. Petrol 87,14 87,14 1,22  
Seans Raporu 12:59
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