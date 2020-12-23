***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi02/12/2020Mevcut Sermaye (TL)50820000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)86536000Bedelli Artırım Tutarı (TL)35716000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi22/12/2020AçıklamalarPhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesi, tamamı %100 pay sahibi PHILLIP BROKERAGE PTE. LTD. tarafından nakit karşılanmak üzere50.820.000 TL'den 86.536.000TL'ye artırılmış olup, 22.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894426BIST