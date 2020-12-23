***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
23.12.2020 13:58
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/12/2020
Mevcut Sermaye (TL)
50820000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
86536000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
35716000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
22/12/2020
Açıklamalar
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesi, tamamı %100 pay sahibi PHILLIP BROKERAGE PTE. LTD. tarafından nakit karşılanmak üzere
50.820.000 TL'den 86.536.000TL'ye artırılmış olup, 22.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894426
BIST