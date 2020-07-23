***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEKREM KEREM KORUR Genel MüdürOĞUZ YILMAZ Genel Müdür yardımcısıZEYNEL ERGUN TÜREOĞLU Genel Müdür YardımcısıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviTHOMAS YEOH ENG LEONG Yönetim Kurulu BaşkanıTEO CHOA CHEE GEORGE Yönetim Kurulu ÜyesiLIM WAH TONG Yönetim Kurulu ÜyesiEKREM KEREM KORUR Yönetim Kurulu Bşk.Vekili-Genel MüdürOĞUZ YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür YardımcısıZEYNEL ERGUN TÜREOĞLU Genel Müdür YardımcısıALTUĞ AYGÜL Müşteri TemsilcisiFeride SALTIK BEKTAŞ MüfettişŞule AKARLI ŞENGÜL İç Denetim GörevlisiSEDEN AYHAN GÜRLER Takas Operasyon Sorumlusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861430BIST