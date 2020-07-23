***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.07.2020 17:46
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EKREM KEREM KORUR Genel Müdür
OĞUZ YILMAZ Genel Müdür yardımcısı
ZEYNEL ERGUN TÜREOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
THOMAS YEOH ENG LEONG Yönetim Kurulu Başkanı
TEO CHOA CHEE GEORGE Yönetim Kurulu Üyesi
LIM WAH TONG Yönetim Kurulu Üyesi
EKREM KEREM KORUR Yönetim Kurulu Bşk.Vekili-Genel Müdür
OĞUZ YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı
ZEYNEL ERGUN TÜREOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
ALTUĞ AYGÜL Müşteri Temsilcisi
Feride SALTIK BEKTAŞ Müfettiş
Şule AKARLI ŞENGÜL İç Denetim Görevlisi
SEDEN AYHAN GÜRLER Takas Operasyon Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861430
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9560
En Düşük
7,9032
18:05416,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,78
|Açılış
|: 416,14
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,60
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.654.784
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6934
|8,7370
|% -0,07
|
|Frank
|7,3630
|7,4073
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|25,05
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.731
|33,20
|
|Tam
|2.789
|2.802
|34,00
|
|Yarım
|1.354
|1.371
|16,70
|
|Çeyrek
|679
|686
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,04
|5,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|-0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59DZGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 170 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 119, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 18, 537.00 milyon TL de
-
17:58TSPOR
Yüzde 8.15 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 186, 812 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TRKCM, TTKOM
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, BIMAS, ASELS