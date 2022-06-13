***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.06.2022 09:31
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
THOMAS YEOH ENG LEONG Yönetim Kurulu Başkanı
EKREM KEREM KORUR Yönetim Kurulu Bşk.Vekili-Genel Müdür
LIM WAH TONG Yönetim Kurulu Üyesi
LIM WEN SHEONG LINUS Yönetim Kurulu Üyesi
OĞUZ YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı
ZEYNEL ERGUN TÜREOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
SEDEN AYHAN GÜRLER Takas Operasyon Müdürü
YELİZ DEMİR Teftiş Kurulu Başkanı
ŞULE AKARLI ŞENGÜL İç Denetim Görevlisi
AYBERK ÇOBAN Bilgi Teknolojileri Direktörü
ALTUĞ AYGÜL Müşteri Temsilcisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036844
BIST
11:012.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,96
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.520
11:0117,2576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1472
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,0425
11:0118,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0910
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,8779
11:011.029,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.029,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler10:59
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.314.389
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|BERA
|13,53
|175.053.100
|% 8,24
|
|ARZUM
|18,89
|32.463.472
|% 7,70
|
|TSGYO
|5,72
|34.002.639
|% -5,92
|
|ULUUN
|19,90
|41.061.609
|% -4,23
|
|SOKM
|13,41
|53.883.315
|% -3,94
|
|KERVN
|0,55
|60.952
|% -3,51
|
|KAPLM
|56,85
|403.180
|% -3,15
|
|THYAO
|47,44
|1.675.756.599
|% 1,58
|
|EREGL
|32,22
|560.054.282
|% -3,07
|
|SISE
|22,18
|462.028.818
|% -0,18
|
|SASA
|43,06
|418.967.078
|% -2,05
|
|KRDMD
|13,67
|348.560.797
|% -2,29
|
|DOHOL
|4,06
|314.272.404
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,58
|189.473.609
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,74
|184.952.652
|% -0,21
|
|SEGYO
|1,17
|42.601.541
|% 0,86
|
|THYAO
|47,44
|1.675.756.599
|% 1,58
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2452
|17,2514
|% 0,82
|
|Euro
|18,0665
|18,0978
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,0125
|21,1179
|% 0,03
|
|Frank
|17,2971
|17,4013
|% 0,29
|
|Riyal
|4,5758
|4,5987
|% 0,63
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-14,38
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,13
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,07
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 02 kaybederek (% -0.39 ) 2, 784
-
11:14XU100
Endeks 2, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 9, 351.00 milyon TL de
-
11:12ULUUN
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 388 adet işlem
-
11:10SOKM
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 944, 646 adet işlem
-
11:09XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 8, 805.00 milyon TL de