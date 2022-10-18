Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.10.2022 16:37
***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EKREM KEREM KORUR Genel Müdür
OĞUZ YILMAZ Genel Müdür yardımcısı
ZEYNEL ERGUN TÜREOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
MUSTAFA MUTLU ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
THOMAS YEOH ENG LEONG Yönetim Kurulu Başkanı
EKREM KEREM KORUR Yönetim Kurulu Bşk.Vekili-Genel Müdür
LIM WAH TONG Yönetim Kurulu Üyesi
LIM WEN SHEONG LINUS Yönetim Kurulu Üyesi
OĞUZ YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı
ZEYNEL ERGUN TÜREOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
MUSTAFA MUTLU ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı
YELİZ DEMİR Teftiş Kurulu Başkanı
AYBERK ÇOBAN Bilgi Teknolojileri Direktörü
ALTUĞ AYGÜN Müşteri Temsilcisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072692


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:263.847
Değişim :  -0,01% |  -0,55
Açılış :  3.878  
Önceki Kapanış :  3.848  
En Yüksek
3.927 En Düşük
3.817
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,88 124.488.846 % 10,00  
KONYA 1.928,30 118.855.748 % 10,00  
POLTK 784,50 22.515.602 % 10,00  
PENTA 532,40 79.270.142 % 10,00  
YAPRK 42,18 40.972.427 % 9,96  
daha fazla
16:26 Alış Satış %  
Dolar 18,5808 18,5933 % 0,07  
Euro 18,3472 18,3530 % 0,33  
Sterlin 20,9650 21,0701 % -0,45  
Frank 18,6255 18,7377 % 0,18  
Riyal 4,9295 4,9543 % -0,01  
daha fazla
16:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.655 5,11  
Altın Gr. 989 989 2,12  
Cumhuriyet 6.667 6.768 -13,00  
Tam 6.694 6.763 34,00  
Yarım 3.262 3.308 19,00  
Çeyrek 1.634 1.656 11,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,87 0,20  
Gümüş Gr. 11,24 11,26 0,09  
B. Petrol 90,76 90,76 -0,86  
Seans Raporu 16:26
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru