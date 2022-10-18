***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.10.2022 16:37
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EKREM KEREM KORUR Genel Müdür
OĞUZ YILMAZ Genel Müdür yardımcısı
ZEYNEL ERGUN TÜREOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
MUSTAFA MUTLU ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
THOMAS YEOH ENG LEONG Yönetim Kurulu Başkanı
EKREM KEREM KORUR Yönetim Kurulu Bşk.Vekili-Genel Müdür
LIM WAH TONG Yönetim Kurulu Üyesi
LIM WEN SHEONG LINUS Yönetim Kurulu Üyesi
OĞUZ YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı
ZEYNEL ERGUN TÜREOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
MUSTAFA MUTLU ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı
YELİZ DEMİR Teftiş Kurulu Başkanı
AYBERK ÇOBAN Bilgi Teknolojileri Direktörü
ALTUĞ AYGÜN Müşteri Temsilcisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072692
BIST
16:263.847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,55
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:2618,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:2618,3530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:26989,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,47
|Açılış
|: 989,14
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:26
|CRFSA
|46,88
|124.488.846
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|118.855.748
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.515.602
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.270.142
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.972.427
|% 9,96
|
|SAYAS
|23,12
|130.468.163
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.848.183.300
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,29
|12.692.926
|% -9,10
|
|MEGAP
|4,48
|32.100.004
|% -7,25
|
|MEGAP
|4,48
|32.100.004
|% -7,25
|
|THYAO
|97,05
|5.712.092.447
|% -1,42
|
|YKBNK
|9,62
|4.808.203.416
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,16
|4.008.164.411
|% 2,09
|
|ASELS
|33,12
|3.492.114.736
|% 1,28
|
|EKGYO
|4,45
|3.341.184.294
|% -0,89
|
|EKGYO
|4,45
|3.341.184.294
|% -0,89
|
|YKBNK
|9,62
|4.808.203.416
|% -0,93
|
|TSKB
|2,67
|941.862.273
|% -2,20
|
|ISCTR
|9,48
|2.843.147.150
|% 0,96
|
|SKBNK
|1,86
|551.933.814
|% -1,59
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5808
|18,5933
|% 0,07
|
|Euro
|18,3472
|18,3530
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,9650
|21,0701
|% -0,45
|
|Frank
|18,6255
|18,7377
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9295
|4,9543
|% -0,01
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|5,11
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-13,00
|
|Tam
|6.694
|6.763
|34,00
|
|Yarım
|3.262
|3.308
|19,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.656
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,09
|
|B. Petrol
|90,76
|90,76
|-0,86
|
Seans Raporu
16:26
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-
16:41XU100
Endeks 3, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 79, 933.00 milyon TL de
-
16:41IPEKE
Yüzde 9.96 oranında artışla 26.72 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 930, 493 adet işlem
-
16:39OYAKC
Yüzde 4.25 oranında artışla 15.71 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 958, 195 adet işlem
-
16:38DERHL
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 052, 732 adet işlem
-
16:37AKSEN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 271, 770 adet işlem