***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEKREM KEREM KORUR Genel MüdürOĞUZ YILMAZ Genel Müdür yardımcısıZEYNEL ERGUN TÜREOĞLU Genel Müdür YardımcısıMUSTAFA MUTLU ÇALIŞKAN Genel Müdür YardımcısıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviTHOMAS YEOH ENG LEONG Yönetim Kurulu BaşkanıEKREM KEREM KORUR Yönetim Kurulu Bşk.Vekili-Genel MüdürLIM WAH TONG Yönetim Kurulu ÜyesiLIM WEN SHEONG LINUS Yönetim Kurulu ÜyesiOĞUZ YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür YardımcısıZEYNEL ERGUN TÜREOĞLU Genel Müdür YardımcısıMUSTAFA MUTLU ÇALIŞKAN Genel Müdür YardımcısıYELİZ DEMİR Teftiş Kurulu BaşkanıAYBERK ÇOBAN Bilgi Teknolojileri DirektörüALTUĞ AYGÜN Müşteri Temsilcisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072692BIST