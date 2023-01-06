***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTHOMAS YEOH ENG LEONG EKREM KEREM KORUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 05.09.2012 İcrada Görevli Değil İÇ KONTROLDEN SORUMLU ÜYE ŞİRKET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İŞLER Evet 0 BULUNMAMAKTADIR Bağımsız Üye Değil BULUNMAMAKTADIR ŞİRKET FAALİYETİNE YÖNELİK KOMİTE VE GÖREVLERWEN SHEONG LINUS LIM EKREM KEREM KORUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.03.2021 İcrada Görevli Değil BULUNMAMAKTADIR ŞİRKET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İŞLER Evet 0 BULUNMAMAKTADIR Bağımsız Üye Değil BULUNMAMAKTADIR ŞİRKET FAALİYETİNE YÖNELİK KOMİTE VE GÖREVLERLIM WAH TONG EKREM KEREM KORUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 05.09.2012 İcrada Görevli Değil BULUNMAMAKTADIR ŞİRKET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İŞLER Evet 0 BULUNMAMAKTADIR Bağımsız Üye Değil BULUNMAMAKTADIR ŞİRKET FAALİYETİNE YÖNELİK KOMİTE VE GÖREVLEREKREM KEREM KORUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 05.09.2012 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR ŞİRKET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İŞLER Evet 0 BULUNMAMAKTADIR Bağımsız Üye Değil BULUNMAMAKTADIR ŞİRKET FAALİYETİNE YÖNELİK KOMİTE VE GÖREVLEROĞUZ YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.05.2019 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ŞİRKET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İŞLER Evet 0 BULUNMAMAKTADIR Bağımsız Üye Değil BULUNMAMAKTADIR ŞİRKET FAALİYETİNE YÖNELİK KOMİTE VE GÖREVLERhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095014BIST