***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.03.2023 18:11
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
QUEK SEOK TIN Yönetim Kurulu Başkanı
EKREM KEREM KORUR Yönetim Kurulu Bşk.Vekili-Genel Müdür
LIM WAH TONG Yönetim Kurulu Üyesi
LIM WEN SHEONG LINUS Yönetim Kurulu Üyesi
OĞUZ YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı
ZEYNEL ERGUN TÜREOĞLU Genel Müdür Yardımcısı
SEDEN AYHAN GÜRLER Takas Operasyon Direktörü
YELİZ DEMİR Teftiş Kurulu Başkanı
ALTUĞ AYGÜN Müşteri Temsilcisi
AYBERK ÇOBAN Bilgi Teknolojileri Direktörü
HACER YEŞİLIRMAK Muhasebe Direktörü
NURCAN ASLAN Muhasebe Müdürü
AYBERK KAYNAK Hisse İşlemleri Müdürü
OKAN GÜVEN İdari İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121776
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5919,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0244
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,1342
En Düşük
19,8891
17:591.105,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.105,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.110,91
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9380
|18,9422
|% 0,12
|
|Euro
|19,9761
|19,9845
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,3608
|22,4729
|% 0,23
|
|Frank
|20,0489
|20,1697
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0301
|5,0553
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|2,29
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|2,05
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.529
|7.596
|13,00
|
|Yarım
|3.678
|3.717
|6,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.859
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,79
|