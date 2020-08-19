***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi19/08/2020Karar Sayısı33Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLŞKİN ESASLAR TEBLİĞİN (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) 30.06.2020 Dönemine İlişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre (II-14.1) Hazırlanmış Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir.b) PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.' deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 30.06.2020 dönemi ile 31.12.2019 dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunda gerçeğe aykırı bir açıklama içermemektedir ve açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.c) PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.' deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış 30.06.2020 dönemine ait konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun ve rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, Şirketin konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, işin gelişimini, performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, gerçeği dürüst biçimde yansıttığını beyan ederiz.Ekrem Kerem KORUR Oğuz YILMAZYönetim Kr.Bşk Vekili/Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870153BIST