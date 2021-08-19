***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.08.2021 21:11
***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2021
Karar Sayısı
51
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a)
30.06.2021 Dönemine İlişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre (II-14.1) Hazırlanmış Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir.
b) PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.' deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 30.06.2021 dönemi ile 31.12.2020 dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunda gerçeğe aykırı bir açıklama içermemektedir ve açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
c) PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.' deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış 30.06.2021 dönemine ait konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun ve rapordaki diğer finansal konulardaki bilgilerin, Şirketin konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, işin gelişimini, performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, gerçeği dürüst biçimde yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959520
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0583
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5537
En Düşük
8,3769
18:059,9914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0765
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0197
En Düşük
9,8798
18:05486,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,76
|Açılış
|: 486,42
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4958
|8,5032
|% 0,65
|
|Euro
|9,9648
|9,9814
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,5852
|11,6433
|% -0,02
|
|Frank
|9,2321
|9,2877
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2646
|2,2760
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-7,54
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,24
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,04
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
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