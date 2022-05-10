***PHLLP* *PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***PHLLP******PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/05/2022Karar Sayısı25Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıa) 31.03.2022 Dönemine İlişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre (II-14.1) Hazırlanmış Konsolide Finansal Tablolar tarafımızca incelenmiştir.b) PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.' deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 31.03.2022 dönemi ile 31.12.2021 dönemi karşılaştırmalı olarak düzenlenen Finansal Tablolar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermemektedir ve açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.c) PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.' deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış 31.03.2022 dönemine ait finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını işin gelişimi ve performansını ve Şirketin konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, gerçeği dürüst biçimde yansıttığını beyan ederiz.Ekrem Kerem KORUR Oğuz YILMAZYönetim Kr.Bşk Vekili/Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028877BIST