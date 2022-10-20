***PHLLP* *TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
20.10.2022 17:34
***PHLLP******TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT, PHLLP]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD22344 50.000.000 20.10.2022 09.02.2023 24.10.2022
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM12328 72.030.000 20.10.2022 18.01.2023 24.10.2022
İlgili Şirketler [TCRYT, PHLLP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073117
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,5906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1172
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05983,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,85
|Açılış
|: 983,22
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.709.854
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|57.783.098
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.445.675
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|94.514.456
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.693.014
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.255
|% -5,52
|
|BRMEN
|2,67
|838.671
|% -4,98
|
|ANSGR
|9,01
|20.453.941
|% -4,96
|
|DYOBY
|21,56
|63.976.277
|% -4,69
|
|THYAO
|99,05
|7.979.299.807
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,75
|5.299.725.828
|% 0,25
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|ISCTR
|9,89
|4.374.556.514
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.326.973
|% 1,12
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 2,67
|
|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5838
|18,5906
|% -0,03
|
|Euro
|18,2766
|18,2908
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,9536
|21,0586
|% 0,93
|
|Frank
|18,5092
|18,6207
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9309
|4,9557
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|12,28
|
|Altın Gr.
|983
|983
|10,85
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.682
|6.768
|55,00
|
|Yarım
|3.256
|3.309
|27,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.655
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,30
|
|B. Petrol
|93,83
|93,83
|1,42
|