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***PHLLP* *TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

20.10.2022 17:34
***PHLLP* *TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması


***PHLLP******TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TCRYT, PHLLP]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD22344 50.000.000 20.10.2022 09.02.2023 24.10.2022
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM12328 72.030.000 20.10.2022 18.01.2023 24.10.2022


İlgili Şirketler [TCRYT, PHLLP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073117


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MRSHL 300,30 27.709.854 % 10,00  
YUNSA 74,30 57.783.098 % 9,99  
CRFSA 56,70 218.445.675 % 9,99  
CMBTN 374,50 35.040.103 % 9,99  
KMPUR 86,95 94.514.456 % 9,99  
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Frank 18,5092 18,6207 % 0,58  
Riyal 4,9309 4,9557 % 0,14  
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Altın Ons 1.641 1.642 12,28  
Altın Gr. 983 983 10,85  
Cumhuriyet 6.624 6.724 2,00  
Tam 6.682 6.768 55,00  
Yarım 3.256 3.309 27,00  
Çeyrek 1.631 1.655 13,00  
Gümüş.Ons 18,90 18,93 0,45  
Gümüş Gr. 11,31 11,33 0,30  
B. Petrol 93,83 93,83 1,42  
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