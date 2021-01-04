***PHLLP* *VAKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
04.01.2021 17:44
***PHLLP******VAKFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [PHLLP, VAKFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM42119 60.310.000 04.01.2021 05.04.2021 06.01.2021
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS42112 128.180.000 04.01.2021 02.04.2021 06.01.2021
İlgili Şirketler [PHLLP, VAKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896781
BIST
17:291.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 20,23
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:297,3904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0395
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:299,0904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0157
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:29460,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 7,06
|Açılış
|: 460,04
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,54
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:29
|IDGYO
|7,48
|6.112.342
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|26.248.979
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.290.701
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,17
|18.714.749
|% -9,22
|
|ARZUM
|22,48
|468.372.654
|% -8,69
|
|EKGYO
|2,31
|1.959.469.616
|% 7,94
|
|GUBRF
|80,05
|1.656.279.705
|% -6,97
|
|KOZAL
|106,30
|1.362.561.260
|% 9,93
|
|GARAN
|10,41
|1.275.658.990
|% 0,39
|
|SISE
|7,38
|1.059.126.078
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,31
|1.959.469.616
|% 7,94
|
|SKBNK
|1,55
|723.531.989
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,14
|735.087.572
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,92
|635.409.109
|% 5,42
|
|ISFIN
|4,03
|818.872.625
|% 4,40
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3835
|7,3904
|% -0,53
|
|Euro
|9,0819
|9,0904
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,0222
|10,0724
|% -1,04
|
|Frank
|8,3573
|8,4077
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9599
|1,9698
|% -0,74
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|41,20
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,21
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,11
|
Seans Raporu
17:29
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17:42GOZDE
Yüzde 7.77 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 619, 927 adet işlem
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17:40ATAGY
Yüzde 6.17 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 602 adet işlem
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17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 01 artarak (% 1.28 ) 1, 657
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17:39XU100
Endeks 1, 497 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 27, 223.00 milyon TL de
-
17:39IPEKE
Yüzde 6.04 oranında artışla 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 180, 126 adet işlem