***PHLLP* *ZORLF* *BRKT* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***PHLLP******ZORLF******BRKT******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, PHLLP, YKBNK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2095 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2095 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemePHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCMA2013 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2010 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2010 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12119 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892129BIST