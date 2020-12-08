***PHLLP* *ZORLF* *BRKT* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
08.12.2020 17:16
***PHLLP******ZORLF******BRKT******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, PHLLP, YKBNK, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2095 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2095 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCMA2013 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2010 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2010 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12119 FİNANSMAN BONOSU 08/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892129
BIST